Кандидат в президенты Южной Кореи намерен арендовать у РФ Дальний Восток

Кандидат в президенты Республики Корея Хо Ён Гён заявил, что в случае прихода к власти, предложит России взять у неё в долгосрочную аренду часть дальневосточных территорий. Лидер Партии революционных дивидендов пообещал сделать из неё совместную зону экономического процветания в Северо-Восточной Азии, сообщает ТАСС.

Политик уточнил , что имеет в виду Сахалин, Амур, Хабаровск, Магадан, Камчатку и Чукотку, где, по его мнению, «проживает много корейцев».

Нам необходимо арендовать у России эти районы, создав пояс экономического развития по направлению Пусан — Владивосток, — пояснил Хо Ён Гён.

Взять в аренду он намерен земли, по площади значительно превосходящие территорию Южной Кореи. По его словам, там «можно будет производить различную сельскохозяйственную продукцию, включая сою и пшеницу», что «будет выгодно обеим странам и укрепит двусторонние отношения».

Если мы будем развивать восток России, она получит большую прибыль и экономические преимущества. Мы сможем превратить эту местность в развитый регион, который станет жизненно важным, — уверен кандидат в южнокорейские президенты.

Для Хо Гён Ёна это не первая президентская гонка — на выборах 1997 года он набрал 0,15% голосов, а 2007 года — 0,4%.

Ранее стало известно, что никакого разговора о сдаче какого-либо из Курильских островов в аренду быть не может. Об этом заявил вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, комментируя слухи вокруг создания льготного режима в регионе. Фирма Copenhagen Infrastructure Partners, которая специализируется на инвестициях в возобновляемые источники энергии, ранее заявила о желании взять у России в аренду курильский остров Шумшу.