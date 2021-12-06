В ДФО опровергли сообщения о сдаче Курильских островов в аренду

Никакого разговора о сдаче какого-либо из Курильских островов в аренду быть не может. Об этом заявил вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, комментируя слухи вокруг создания льготного режима в регионе. Его слова передаёт РИА Новости.

Фирма Copenhagen Infrastructure Partners, которая специализируется на инвестициях в возобновляемые источники энергии ранее заявила о желании взять у России в аренду курильский остров Шумшу. Трутнев уточнил, что об аренде российской территории речи быть не может.

Мы будем осваивать Курильские острова, привлекать туда и российские, и иностранные инвестиции. В то же время никакого разговора о сдаче каких-либо островов в аренду быть не может, — сказал Трутнев.

Он добавил, что, земельные участки для инвестиционных проектов будут распределять под контролем правительственной комиссии.

По словам Трутнева Шумшу — особое место. Во время Второй мировой войны здесь произошло сражение с японскими оккупантами, в котором погибли сотни советских солдат.

И первое, что мы должны создать на этом острове, — музей, чтобы сохранить память, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что на Курилах будет введён режим свободной таможенной территории, кроме того, на 20 лет бизнес будет полностью освобождён от большинства налогов. Речь идёт об освобождении компаний от таких сборов, как налоги на прибыль и имущество организаций, а также земельный и транспортный. Будут значительно снижены тарифы страховых взносов — до 7,6%.

Ранее ресс-секретарь губернатора Сахaлинской области Светлана Литвинова заявила, что компания Copenhagen Offshore Partners хочет взять под свои цели только часть территории острова. Датчане намерены реализовать на Шyмшу проект по производству водорода с помощью энергии ветра.