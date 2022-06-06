Javan заявило об обмане Байдена про возможности Киева ударить по России Обозреватель Javan Канади: Байден умолчал о настоящем характере HIMARS, поставляемых Киеву

Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

РСЗО HIMARS

Обозреватель Али Канади в публикации издания Javan заявил, что президент США Джо Байден лукавил, когда говорил об оружии, поставляемом Киеву. По его словам, хозяин Белого дома специально умолчал, что ракетные системы HIMARS носят наступательный характер и Украина с их помощью получит возможность наносить удары по территории России.

Канади напомнил, что Байден, комментируя отправку в Киев HIMARS, сказал только о намерении усилить возможности ВСУ на их территории.

Однако американская сторона снова, очевидно, лукавит, поскольку никак не пояснила наступательный характер поставляемого Украине вооружения, — пояснил обозреватель.

Канади сделал вывод, что, поставляя Киеву такого типа вооружения, в Вашингтоне демонстрируют нежелание добиваться мирного разрешения ситуации на Украине.

Ранее стало известно, что эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа заявил: решение Джо Байдена отправить Киеву РСЗО HIMARS грозит международной безопасности непредсказуемыми последствиями. HIMARS смогут «поражать цели на удалении до 80 км». Причём в Вашингтоне не хотели вооружать Украину современным ракетным оружием, но затем изменили позицию, добавил он.