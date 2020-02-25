Президент США Дональд Трамп 25 февраля завершает свой двухдневный визит в Индию. После переговоров с индийским премьер-министром Нарендрой Моди он анонсировал сделку на $3 млрд по закупке южноазиатской республикой американского вооружения, в том числе вертолётов Apache и MH-60R. Сегодня около двух третей всего индийского оружия — из России или СССР. Однако, как указывают эксперты, в последние десятилетия Нью-Дели старается взаимодействовать со всеми международными игроками и диверсифицирует свои военные закупки.

Первый официальный визит главы Белого дома в Индию стартовал 24 февраля, когда Трамп посетил штат Гуджарат, родину нынешнего премьера страны Нарендры Моди. Зная о любви американского лидера к выступлениям на митингах, индийская сторона попросила его произнести речь на самом большом в мире стадионе для крикета в Ахмадабаде. Но выступление Трампа в сравнении с «домашними» митингами получилось довольно сдержанным. Президент США повторил заявления предшественников о сближении Вашингтона и Нью-Дели на основе общих интересов, похвалил Индию за успехи в развитии, демократию и религиозную терпимость, подчеркнул актуальность совместной борьбы с терроризмом. Как указывает аналитик издания The Diplomat Анкит Панда, судя по всему, американский лидер на этот раз говорил ровно то, что посоветовали ему спичрайтеры, ведь на следующий день предстояли непростые торговые переговоры, и нагнетать обстановку было ни к чему.

Мы полагаем, что наши отношения с Индией никогда не были такими хорошими, как сегодня, — заявил Трамп после встречи с Моди 25 февраля.

Он подтвердил сделку о закупке Индией американских вертолётов Apache и MH-60R на $3 млрд. Впрочем, о ней было известно давно. Как рассказал NEWS.ru старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов, Индия в последнее время «хочет со всеми дружить». И хотя около 60% всего оружия и военной техники в Индии происходит из России или СССР, с 1990-х годов Нью-Дели делает всё больше закупок у других государств.

После развала Советского Союза индийцы обнаружили, что совершенно неожиданно они лишились источника запчастей и вообще в принципе источника поставок военной техники. Выяснилось, что зависеть от одного поставщика, мягко говоря, опасно. Они приняли это к сведению, начали активно диверсифицировать поставки и на данный момент закупают вооружение не только у России, но и у Соединённых Штатов, Израиля, Франции, Германии. То есть этот процесс начался не сегодня, он идёт с 1990-х годов. Алексей Куприянов старший научный сотрудник ИМЭМО РАН старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Среди тем, по которым лидерам США и Индии было сложно не согласиться — противостояние Китаю и борьба с терроризмом в Пакистане. Вашингтон ведёт затяжную торговую войну с Пекином, стремясь не только добиться торговых преференций, но и сдержать экспансию китайских технологий на Запад, в частности, вводя ограничения для компании Huawei. Индия тоже рассматривает КНР как конкурента на глобальной арене: обе страны играют на рынке дешёвого рабочего труда, обе активно растут в последние годы. Индийская экономика пока отстаёт от китайского соседа, но в местных властных кругах главенствует установка «догнать и перегнать». Неслучайно Трамп в своей стадионной речи в Ахмадабаде намекнул на преимущества демократической Индии перед коммунистическим Китаем.

Подъём индийского благосостояния — пример для всех остальных стран и одно из выдающихся достижений столетия, — подчеркнул он. — Это выглядит ещё более вдохновляющим, потому что вы сделали это как демократическая страна, как мирная страна, вы сделали это как толерантная страна, как великая, свободная страна.

Дональд Трамп и Нарендра Моди Shealah Craighead/White House/Global Look Press

В свете планов США вывести войска из Афганистана повысилось их внимание и к соседнему Пакистану. Для Индии, которая постоянно заявляет об исходящей с пакистанской земли террористической угрозе, эта тема тоже важна.

Соединённые Штаты также продуктивно работают с Пакистаном для противостояния террористам, которые действуют на его территории, — заверил индийскую сторону Трамп.