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Жертвами тропического циклона под международным названием «Фанфон», который местные называют «Урсулой», бушующего на территории островного государства, стали более 40 человек. Об этом сообщило филиппинское бюро по контролю за стихийными бедствиями.

Как передаёт телеканал CNN Philippines, ссылаясь на данные властей, из-за разгула стихии ранены 28 человек, 12 числятся пропавшими без вести. До этого момента сообщалось о 28 погибших. Отмечается, что «Фанфон»...