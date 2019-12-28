Власти Индии хотят снабдить ВМС новыми подводными лодками. Об этом говорится в докладе, который подготовил правительственный Постоянный комитет по обороне для парламента страны.
Восемнадцать неатомных плюс шесть многоцелевых атомных ударных подлодок запланированы, — говорится в документе.
В настоящее время на вооружении страны находятся 15 неатомных подлодок, в том числе российские лодки класса «Кило», немецкие подлодки HDW, французские Scorpen, передаёт телеканал
Как ранее писал NEWS.ru, Москва передаст Нью-Дели в лизинг на 10 лет атомную подводную лодку (АПЛ). Соответствующий контракт подписали представители РФ и Индии. Сумма контракта — $3 млрд. Эта сделка станет самой значительной после подписанного в 2018 году контракта на поставку российских систем противоракетной обороны С-400 на общую сумму $5,5 млрд.
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