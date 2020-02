Сообщение о чрезвычайно быстром спортсмене-любителе пришло из штата Карнатака. Там некий Сринивас Говда преодолел 142,5 метра за 13,62 секунды, при этом 100 метров он пробежал за 9,55 секунды, передаёт ТАСС со ссылкой на индийские СМИ.

Мировым рекордом до сих пор считался результат установленный в 2009 году знаменитым ямайским спринтером Усэйном Болтом. Стометровку он осилил за 9,58 секунды.