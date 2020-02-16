https://static.news.ru/photo/492e9d52-5098-11ea-8d90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Keren/Xinhua/Global Look Press

Власти Индии с недоверием отнеслись к мировому рекорду в беге на 100 метров, о котором сообщили организаторы камбалы — традиционной для страны сельской гонки с буйволами.

Сообщение о чрезвычайно быстром спортсмене-любителе пришло из штата Карнатака. Там некий Сринивас Говда преодолел 142,5 метра за 13,62 секунды, при этом 100 метров он пробежал за 9,55 секунды, передаёт ТАСС со ссылкой на индийские СМИ.

Мировым рекордом до сих пор считался результат установленный в 2009 году знаменитым ямайским спринтером Усэйном Болтом. Стометровку он осилил за 9,58 секунды.

Meet Srinivasa Gowda age 28 year from Karnataka, he finished Buffalo race of 142.5 Meters in just 13.62 second in a slushy paddy field

Meanwhile he covered 100 Meters in just 9.55 sec. Usain Bolt took 9.58 sec. to cover 100 meters. He has set new world record. pic.twitter.com/KQDXl0EA6w — Jayesh Parmar007 (@Jayeshparmar89) February 15, 2020

Теперь министерство по делам молодёжи и спорта Индии намерено проверить, действительно ли Говда такой быстрый, как о нём говорят. Его вызвали в Нью-Дели и даже оплатили проезд на поезде. Тренеры и специалисты из управления спорта намерены тщательно проверит физические возможности бегуна.

Камбала — ежегодная гонка с буйволами, которая проходит в Карнатаке. Её проведение спонсируют местные крупные землевладельцы. Участники бегут через убранное рисовое поле протяженностью примерно 132 или 142 метра, подгоняя упряжку из двух буйволов. Исторически эти соревнования имели религиозное значение и были частью земледельческих ритуалов.

Ранее, как писал NEWS.ru, шведский спортсмен Арман Дюплантис побил свой же рекорд в прыжках с шестом. На международном турнире в Глазго он преодолел планку на высоте 6,18 метра.