Названа страна, куда РФ может продавать нефть при отказе Индии от закупок Энергетик Юшков: при отказе Индии от закупок РФ может продавать нефть в Китай

При отказе Индии от поставок российской нефти РФ может переориентироваться на Китай, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, это произойдет только в случае введения США вторичных санкций для партнеров России.

Индия покупает у нас примерно полтора-два миллиона баррелей в сутки. Такие объемы может взять только Китай. Но здесь должны сложиться определенные обстоятельства: если американцы все-таки введут эти санкции. Хотя для них это тоже очень большой риск. Если Индия будет следовать этим санкциям, а Китай начнет их игнорировать, тогда у нас появится возможность переориентироваться с индийского рынка на китайский. Соответственно, российская нефть будет идти со скидкой, а любая другая будет продаваться по рыночным ценам, — сказал Юшков.

Ранее министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Индия готова обойтись без российского черного золота, заменив его поставками из других стран, если США введут новые санкции. По его словам, у Нью-Дели более 40 поставщиков нефти.