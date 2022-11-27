Ханами по-русски: новый японский фестиваль в России учит любоваться цветами В Москве прошла церемония награждения победителей фотоконкурса Hanami Photo Awards — интересная попытка переноса древней японской традиции

Фото: предоставлено Hanami Photo Awards

По нынешним временам любое международное событие с участием России становится значимым. Особенно если это касается контактов со странами, объявленными «недружественными». Всероссийский конкурс Hanami Photo Awards (Ханами фото приз) организован в рамках Sorafest («Фестиваля неба»), новой платформы по продвижению японской культуры в России. Раньше, возможно, он затерялся бы среди многочисленных событий, таких как «Японская осень», но не сегодня, когда количество мероприятий, связанных с Японией, сведено до минимума.

С площадки Panorama360 на 89-м этаже башни «Федерация» московского Сити, где проходила церемония награждения победителей фотоконкурса, столица была видна лишь частично, обзор закрывали низкие тучи. Пейзаж был, как на китайских и японских старых картинах тушью. На них один из обязательных элементов — облака, скрывающие часть деталей, потому что суть мира не выразить ни рисунком, ни словами, только умолчанием. У окон сидели женщины в кимоно и смотрели в серый туман. Кстати, у большинства есть впечатление, что цветами любуются на солнце под ясным небом. Это, конечно, частый случай, но куда более утонченный путь — смотреть на цветы в тумане, когда они как бы светятся сами по себе.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Ханами (хана — «цветок», ми — «смотреть») — одна из красивейших традиций Японии, она означает любование цветущей сакурой (а в более общем смысле — любыми цветами). Ноябрь, конечно, не самое подходящее время для цветов, но, скажем, хризантема в инее — это тоже ханами. «Первому инею // Сдавшись, наземь упал // Хризантемы цветок», — писал японский поэт конца XIX века Масаока Сики (перевод Анны Семиды).

Организаторы Hanami Photo Awards — Japan Art Rainbow LLC, АНО Центр японской культуры J-FEST, фотограф Сергей Богайцев, Совет ботанических садов России, Ассоциация по развитию городских парков и общественных пространств России — выбрали темой конкурса «любование цветами плодовых деревьев». Таким образом они сделали акцент на японской традиции ханами как таковой, отойдя от сакуры (да и много ли в России той сакуры). Собственно, хотя японская вишня и прекрасна, но не менее восхитительны, скажем, цветущие слива или персик. А суть любования цветами — уловить мимолетную красоту, которая завтра увянет, и нет особой разницы, искать ее под вишней или каким-то другим деревом. Другое дело, что в современной Японии любование сакурой стало сопровождаться пикниками на покрывале под деревьями, где выпивают, закусывают и говорят о сиюминутном, и хорошо если кто-то заметит, как в рюмку саке упал розовый лепесток. Но не будем о психологии толпы. Задача Sorafest — напомнить о японском пути познания окружающего мира и достижения гармонии с самим собой — всему тому, что называется «икигаи». Обычно это слово переводят как «смысл жизни», хотя скорее речь о «мудрости отношения к жизни». Такая мудрость нужна всем и всегда, а сейчас ее наличие особенно не повредит.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Сам всероссийский конкурс Hanami Photo Awards стартовал весной 2022 года. На него было прислано более 3,5 тыс. работ изо всех регионов России. Также начинание поддержали 11 российских ботанических садов. Некоторые из ботсадов уже заявили, что хотели бы продолжить сотрудничество и в 2023 году. В жюри вошли известные фотографы: Кэйсукэ Хори — президент Ассоциации японской фото-культуры; Акира Утияма — известный во всем мире художник-анималист; Кадзухико Арига — директор японской фотокомпании, известный фотограф, работавший в том числе с премьер-министром Японии; Хироя Маммото — представитель корпорации Хокусин, создающей уникальную бумагу для печати; Нобору Окамото — вице-президент Ассоциации профессиональных фотографов Японии, директор Кубка мира по фотографии; Сергей Богайцев — судья в Кубке мира по фотографии (WPC).

Награждения прошли в четырех номинациях: репортаж, портрет, натюрморт, пейзаж. На присланных работах видно, что японское понятие «ханами» вполне применимо и к российским реалиям, причем получается не копия, а самобытная работа. Скажем, цветущие деревья и сельская церковь на заднем плане. Или натюрморт, который тоже вполне ложится в японскую традицию. «Вот-вот упадет // Опрокинул чашечку с водой // Цветок камелии», — писал Басё (перевод Анны Семиды).

Сейчас мы планируем новые проекты, — рассказала NEWS.ru директор Sorafest Юкико Касэ. — Это и новый конкурс Hanami Photo Awards, а так же ряд других мероприятий, которые нацелены на популяризацию японской культуры в России.

«Sora по-японски значит "небо", — сказано на сайте фестиваля. — Высокое и широкое, бесконечное и безграничное, оно не просто было, есть и будет — оно общее для всех».