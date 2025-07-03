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03 июля 2025 в 14:14

Японцы знают толк в идеальных котлетах — готовим аппетитные тонкацу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящая снаружи, сочная внутри — японская свиная котлета тонкацу покоряет с первого укуса. Это не просто мясо в панировке, а целый ритуал: простые шаги дают впечатляющий результат. А еще блюдо готовится быстро и без сложных ингредиентов.

Ингредиенты:

  • свиная корейка — 240 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 40 г;
  • панировочные сухари — 100 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • соус тонкацу — по желанию.

Приготовление:

  1. Нарезать корейку, сделать надрезы у края и слегка отбить.
  2. Натереть солью и перцем, обвалять в муке.
  3. Обмакнуть в яйцо, затем в панко.
  4. Оставить на 10 минут.
  5. Разогреть масло в сотейнике и обжарить котлеты до румяной корочки.
  6. Выложить на бумажное полотенце, подавать с соусом и капустой.

Тонкацу — отличная альтернатива привычным котлетам. Хруст, аромат и вкус просто завораживают!

Ранее сообщалось о способе разморозить мясо за минуту. Главное — делать это правильно, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта.

еда
рецепты
котлеты
свинина
Япония
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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