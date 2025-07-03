Японцы знают толк в идеальных котлетах — готовим аппетитные тонкацу

Хрустящая снаружи, сочная внутри — японская свиная котлета тонкацу покоряет с первого укуса. Это не просто мясо в панировке, а целый ритуал: простые шаги дают впечатляющий результат. А еще блюдо готовится быстро и без сложных ингредиентов.
Ингредиенты:
- свиная корейка — 240 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 40 г;
- панировочные сухари — 100 г;
- соль, перец — по вкусу;
- соус тонкацу — по желанию.
Приготовление:
- Нарезать корейку, сделать надрезы у края и слегка отбить.
- Натереть солью и перцем, обвалять в муке.
- Обмакнуть в яйцо, затем в панко.
- Оставить на 10 минут.
- Разогреть масло в сотейнике и обжарить котлеты до румяной корочки.
- Выложить на бумажное полотенце, подавать с соусом и капустой.
Тонкацу — отличная альтернатива привычным котлетам. Хруст, аромат и вкус просто завораживают!
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