Японцы знают толк в идеальных котлетах — готовим аппетитные тонкацу

Хрустящая снаружи, сочная внутри — японская свиная котлета тонкацу покоряет с первого укуса. Это не просто мясо в панировке, а целый ритуал: простые шаги дают впечатляющий результат. А еще блюдо готовится быстро и без сложных ингредиентов.

Ингредиенты:

свиная корейка — 240 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 40 г;

панировочные сухари — 100 г;

соль, перец — по вкусу;

соус тонкацу — по желанию.

Приготовление:

Нарезать корейку, сделать надрезы у края и слегка отбить. Натереть солью и перцем, обвалять в муке. Обмакнуть в яйцо, затем в панко. Оставить на 10 минут. Разогреть масло в сотейнике и обжарить котлеты до румяной корочки. Выложить на бумажное полотенце, подавать с соусом и капустой.

Тонкацу — отличная альтернатива привычным котлетам. Хруст, аромат и вкус просто завораживают!

Ранее сообщалось о способе разморозить мясо за минуту. Главное — делать это правильно, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта.