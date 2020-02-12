https://static.news.ru/photo/37cd7064-4db0-11ea-9c40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Willie Siau/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коронавирус нового типа COVID-19 может распространяться по канализационным трубам. Гипотезу выдвинули власти Гонконга. Версия появилась после заражения 62-летней женщины. Она заболела в одном из жилых комплексов. При этом гражданка не посещала китайский Ухань — центр вспышки — и не общалась с инфицированными.

Коммуникации становились причиной заражения атипичной пневмонией в 2002 году, из-за чего в 2020-м часть жильцов эвакуировали из квартир, но COVID-19 в трубах не нашли.

Но технические службы выяснили, что владельцы одних апартаментов самовольно сделали перепланировку — воздух из унитаза мог попасть на улицу — а оттуда в другую квартиру, передаёт телеканал CNN. А вирус передаётся в том числе через фекалии.

На 12 февраля 2020 года число заражённых составило 45 188 человек. Умерло 1116. Выздоровели 4856 граждан. Власти КНР отмечают, что показатель смертности от коронавируса составляет 2,49%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что этап «Формулы-1» Гран-при Китая не состоится в назначенные сроки из-за вспышки коронавируса. Соревнования должны были пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля. Официальное решение о полной отмене или переносе ещё не принято, однако провести гонку в другие даты будет проблематично.