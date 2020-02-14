Жители Гонконга, выходящие на улицы города под флагами других стран и призывающие их на помощь, являются предателями, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
По его словам, такие люди предали своих предков и забыли свою национальную идентичность.
И это позорно, — подчеркнул он.
Ван И также отметил, что эти жители не имеют права представлять большинство гонконгских соотечественников.
Глава МИД
Как писал NEWS.ru, ранее официальный представитель администрации Гонконга заявил, что местные власти осуждают действия устроивших беспорядки протестующих.
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