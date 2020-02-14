https://static.news.ru/photo/ddb17e6e-4fb6-11ea-898a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Willie Siau/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Гонконга, выходящие на улицы города под флагами других стран и призывающие их на помощь, являются предателями, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

По его словам, такие люди предали своих предков и забыли свою национальную идентичность.

И это позорно, — подчеркнул он.

Ван И также отметил, что эти жители не имеют права представлять большинство гонконгских соотечественников.

Глава МИД добавил , что Гонконг является неотъемлемой частью КНР.

Как писал NEWS.ru, ранее официальный представитель администрации Гонконга заявил, что местные власти осуждают действия устроивших беспорядки протестующих.