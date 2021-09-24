«Это шоу»: участницами митингов за «Талибан» назвали ряженых боевиков

Студентка и активистка из Кабула Тамана не исключила, что на женские митинги в поддержку движения «Талибан» (запрещено в РФ) выходят переодетые боевики. Кроме того, участницами маршей могут быть их жёны, предположила девушка в беседе с Lenta.ru.

В остальном это просто шоу: они пытаются выставить женщин, несогласных с талибами, ненормальными развратницами, — пояснила Тамана.

Афганская активистка напомнила, что в стране сейчас проходят и митинги против «Талибана». Как их участница, девушка рассказала, что боевики жёстко разгоняют протесты: стреляют в воздух, избивают и задерживают несогласных с их властью.

Обещания талибов — лишь пустые слова. Они пытаются сделать вид, что изменились, но если они и изменились, то явно в худшую сторону, — подчеркнула Тамана.

Ранее стало известно, что захватившие власть в Афганистане талибы планируют возродить практику телесных наказаний, но, скорее всего, откажутся от публичных казней. Об этом заявил представитель талибов мулла Нуруддин Тураби. В конце 1990-х годов, когда в последний раз талибы были у власти в Афганистане, они практиковали публичные казни на стадионах.