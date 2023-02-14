«Это НЛО»: военный эксперт о светящихся шарах в небе над Китаем Военэксперт Пылаев: светящиеся шары на границе с Китаем появились не из-за самолетов

Фото: Matthias Stolt / CHROMORANGE/Global Look Press

Появившиеся в небе над российско-китайской границей светящиеся шары можно с уверенностью охарактеризовать как НЛО, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, главный редактор журнала «Экспертный Союз» Александр Пылаев. По его мнению, речь может идти как об атмосферном явлении, так и об объекте внеземного прохождения. Он подчеркнул, что авиация не способна создать такую картинку.

Несомненно то, что мы видим на видео, публикуемом с русско-китайской границы видео, НЛО, правда только в самом широком его понимании. Это абсолютно точно непохоже на запуск чего-либо с космодрома или пусковой шахты. А самолеты и вовсе на такое не способны. То есть, скорее всего, мы имеем дело с труднообъяснимым атмосферным явлением. В меньшей степени с техногенным объектом внеземного происхождения, — сказал Пылаев.

Ранее китайская газета «Хуаньцю шибао» сообщила, что в небе над городом Цицикар на границе с Россией появились цепочки из светящихся шаров. Их было видно несколько секунд, после чего шары исчезли.

Также неопознанные объекты были сбиты над территорией США. Командующий аэрокосмической обороной не исключил версию об НЛО, в ее убедительности разбирался NEWS.ru.