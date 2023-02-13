«НЛО исключать нельзя»: что известно о загадочных объектах, сбитых над США Пентагон собрал за неделю богатый урожай шаров, цилиндров и восьмиугольников, свалившихся с неба. Но обвинять во всём Китай американцы не спешат

Фото: US Army

Истребители F-22 сбили один из объектов на границе США и Канады

Между США и Китаем разгорается «война шаров». В понедельник, 13 февраля, зам официального представителя МИД КНР Ван Вэньбинь назвал Америку «ведущей шпионской империей в мире». По данным Пекина, в 2022 году одни только американские шары-разведчики «не менее десяти раз пролетели над китайской территорией на большой высоте». На днях военные КНР якобы снова засекли такой аппарат над портом Циньдао. В свою очередь, Пентагон доложил о трех летающих объектах, сбитых с 10 по 12 февраля по приказу Джо Байдена вслед за китайским аэростатом. Правда, на этот раз Соединенные Штаты не спешат заявлять об их китайском происхождении. Командующий аэрокосмической обороной США и вовсе не исключил версию об НЛО. Верят ли в них сами американцы — в обзоре NEWS.ru.

Что нападало с неба

Как сообщает Politico, в конце минувшей недели военно-воздушные силы США и Канады были вплотную заняты перехватом неопознанных летающих объектов в своем воздушном пространстве. В пятницу, 10 февраля, американские военные сбили неустановленный аппарат над Северным Ледовитым океаном недалеко от Аляски. В операции участвовали войска Северного командования воздушно-космической обороны США вместе с подразделениями Нацгвардии штата и ФБР.

Затем в субботу, 11 февраля, американский истребитель F-22 вместе с подкреплением от соседей сбил ракетой «воздух - воздух» некий объект над канадским городом Юкон. Сообщалось, что он имел «цилиндрическую форму» и по размеру сравним с автомобилем модели «Фольксваген-Жук». Наконец, 12 февраля истребитель F-16 поразил еще один «неопознанный летающий объект» над озером Гурон в штате Мичиган. Он «представлял собой восьмиугольник со свисающими веревками». Приказ ликвидировать его отдал лично президент США Джо Байден.

Фото: wikipedia Озеро Гурон в штате Мичиган. Теперь на его дне лежат обломки загадочного аппарата

Примечательно, что на этот раз официальные лица США, в отличие от инцидента с китайским шаром, не спешили обнародовать ни происхождение объектов, «ни способы их управления». О том, что во всех трех случаях речь якобы идет об аэростатах из КНР, заявил было лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. Однако несколько часов спустя представитель Совета нацбезопасности США постарался смягчить риторику Шумера.

В Белом доме уточнили, что «еще слишком рано давать характеристику объектам, сбитым над Аляской и Канадой» — нужно дождаться экспертизы обломков. Все они будут доставлены в лабораторию ФБР в Куантико (штат Вирджиния).Однако низкие температуры (минус 55 градусов по Цельсию) затрудняют поиски. Специальное снаряжение нужно и водолазам, которые будут прочесывать дно ледяного озера.

Пожалуй, самое громкое заявление сделал генерал Глен Ванхерк, отвечающий за безопасность воздушного пространства США. На вопрос о том, может ли речь идти об НЛО, военный ответил:

Давайте дадим спецслужбам в этом разобраться. Лично я ничего не исключаю.

Он также опроверг своих коллег, уточнив, что все три сбитых объекта «точно не были воздушными шарами», в отличие от китайского аэростата. И уж точно оказались меньше по размеру.

Фото: wikipedia Командующий аэрокосмической обороной США Глен Ванхерк не исключил версии об НЛО

Почему это опасно

По словам экспертов, объект над Мичиганом летел на высоте 20 тысяч футов (более 6 тысяч метров) и поэтому представлял собой опасность для гражданской авиации.

Все объекты летели на высоте в три раза ниже, чем воздушный шар-шпион, и их падающие обломки также «могли поразить людей на земле», признали чиновники Пентагона. Там свели риск к минимуму — все аппараты постарались сбить над водой или над малонаселенными районами.

Тем временем сами конгрессмены жалуются на то, что в администрации Байдена скрывают от них любые значимые детали, которые могли бы пролить свет на происшествие. Об этом заявил в интервью NBC News республиканец Джим Хаймс, глава демократов в профильном комитете по разведке палаты представителей (нижней палаты Конгресса США).

Меня очень волнует, почему администрация не старается проинформировать нас как можно скорее, — сказал Хаймс. — Информационный вакуум провоцирует дополнительную нервозность в обществе, порождает спекуляции о шпионаже со стороны Китая, России или даже об инопланетянах.

Что говорят эксперты

Последние вторжения нам удалось засечь благодаря дополнительной информации от радаров и датчиков, — цитирует The Washington Post анонимного источника, связанного с оперативным планированием Пентагона. — По сути, мы сняли много фильтров в нашей системе мониторинга и расширили параметры поиска — отсюда и большее число обнаружений. С другой стороны, нельзя исключать, что на нас идет массированная атака со стороны неизвестного государства или противника. Если речь идет о преднамеренных действиях, мы скоро об этом узнаем.

Гадать о том, что за предметы посбивали американские истребители за минувшую неделю вслед за китайским шаром, дело неблагодарное. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт, обозреватель ТАСС Виктор Литовкин. Однако полковник в отставке уверен: американцы явно лукавят, когда говорят о «неопознанных» объектах.

У американцев над головой что-то летает, они это сбивают — и не в курсе, что именно. Это звучит не слишком правдоподобно, — считает Виктор Литовкин. — Очевидно, что истребителям нужно было подлететь к этим объектам на расстояние, условно, ста километров, их было видно на экране локаторов. Если эти объекты были сбиты, они уже никак не могут быть неопознанными. Хотя бы потому, что там разбросаны их обломки. Китайский шар в итоге сумели поднять со дня Атлантики, а некий «восьмиугольник» со дня озера Гурон не могут? На мой взгляд, тут очень много политиканства.

Сами запустили, сами сбили?

По мнению собеседника NEWS.ru, США могли преднамеренно раздуть историю с ликвидацией трех новых неопознанных аппаратов, чтобы «реабилитировать себя в глазах общественности».

Почти целую неделю они не могли сбить китайский шар, а теперь показывают, что мгновенно сбивают такие же объекты. В истории с тем же шаром до сих пор непонятно, почему американцы не предъявят миру разведывательную аппаратуру, а также снимки, якобы ею сделанные. Если китайцы, допустим, снимали американские шахты ядерных ракет, аэродромы — почему не разоблачить их? Я вижу здесь кампанию по демонизации КНР и других оппонентов Вашингтона, — говорит Виктор Литовкин.

По версии эксперта, в последние дни в небе над США и Канадой вполне могли быть сбиты зонды, которые использует метеорологическая разведка самих же американцев.

Артиллеристы или ракетчики нередко используют такие зонды перед запуском снарядов или ракет. Они могут изменять давление воздуха в стратосфере, определять направление ветра. Цилиндрическая форма вполне подходит для подобной аппаратуры. Сам Пентагон запустил — сам же сбил: я тут никакого противоречия не вижу. Под такие операции очень удобно специально выбивать средства, — уверен военный.

Фото: wikipedia Так выглядит типичный метеозонд. Китайцы уверяют, что над США летал точно такой же

А если и впрямь НЛО?

В том, что американские военные снова сделали вброс об НЛО, эксперты не видят ничего необычного.

В США часто эксплуатируют эту тему. Когда-то американцы ею очень плотно занимались. У них в Неваде были целые научно-исследовательские институты, которые собирали всевозможные «свидетельства» и артефакты «внеземного происхождения», — напомнил Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru. — До сих пор ходят легенды, что у них там какой-то марсианин лежит замороженный, время от времени они якобы его показывают.

По словам эксперта, очень часто за НЛО принимают дифракции света между облаками, другие оптические явления. Однако никто до сих пор не представил «вещдоков», свидетельствующих о пришельцах.