Появились подробности о неопознанном объекте, сбитом над Канадой Белый дом: сбитый над Канадой неопознанный объект был беспилотным, за ним наблюдали сутки

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Сбитый в небе над Канадой неопознанный объект был беспилотным. Военные США и Канады следили за ним в течение последних суток. Об этом сообщили в Белом доме по результатам переговоров американского президента Джо Байдена и канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) внимательно отслеживало и контролировало перемещение объекта в течение последних 24 часов, и с момента обнаружения объекта президента постоянно информировала его команда по нацбезопасности, — говорится в сообщении американской администрации.

Там также добавили, что президент Байден и премьер-министр Трюдо «по рекомендации своих военных» санкционировали удар по неизвестному аппарату. В результате истребитель F-22 ВВС США сбил объект на территории Канады «при тесной координации с канадскими властями».

В ходе разговора лидеры двух стран отметили важность извлечения обломков аппарата с целью их изучения и определения страны происхождения.

Ранее сообщалось, что представители NORAD отслеживали неопознанный воздушный объект, который перемещается в небе над Северной Канадой. Детали и происхождение объекта оставались неизвестными.

Чуть позже премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью страны.