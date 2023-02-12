Стало известно, кто отдал приказ сбить неопознанный объект над Канадой Карин Жан-Пьер: Байден отдал приказ сбить летательный объект над Канадой

Фото: US Forse

Неопознанный летательный объект над Канадой сбили американские истребители, приказ отдавал лично президент США Джо Байден, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в интервью телеканалу MSNBC. Она объяснила подобные действия летчиков ВВС США в небе над Канадой сотрудничеством двух стран в рамках Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки.

НОРАД (Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки. — NEWS.ru ) отслеживало его на протяжении порядка 24 часов, и затем президент дал добро на то, чтобы два истребителя F-22 его сбили. Он упал на канадской территории, так что мы делали это во взаимодействии с Канадой, — заявила она.

Ранее сообщалось, что представители NORAD отслеживали неопознанный воздушный объект, который перемещается в небе над Северной Канадой. Детали и происхождение объекта оставались неизвестными.

Чуть позже премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью страны.

Позднее выяснилось, что неопознанный объект был беспилотным. Вооруженные силы США и Канады следили за целью в течение суток.