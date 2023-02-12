В Китае обнаружили НЛО Global Times: у берегов провинции Шаньдун в Китае обнаружили НЛО

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Неопознанный летающий объект обнаружили у берегов провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает издание Global Times в Twitter. Отмечается, что власти КНР разослали рыбакам и морякам провинции предупредительные сообщения о намерении сбить этот объект.

Местных рыбаков также призвали к соблюдению всех правил техники безопасности и оказанию помощи правоохранителям. Бюро развития океана округа Цзимо города субпровинциального значения Циндао в том числе попросило сделать фотографии объектов, если они упадут рядом с чьей-нибудь лодкой.

На текущий момент отсутствует информация, о каком именно НЛО шла речь и удалось ли его ликвидировать.

Неделями ранее в небе над американским штатом Монтана очевидцы заметили неизвестный объект. Выяснилось, что летательный аппарат принадлежит Китаю, Пекин этого отрицать не стал и добавил, что аэростат выполнял исследовательскую функцию и речи и каком-либо шпионаже быть не может. Его нахождение в воздушном пространстве США Китай объяснил отклонением шара от курса из-за ветров. В итоге шар был сбит 4 февраля истребителем F-22 ВВС США.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что Китай своим запуском аэростата на территорию США подорвал возможность построения фундамента отношений с Вашингтоном. На фоне случившегося он отменил визит в азиатскую страну. В Пекине же заметили, что аэростат не являлся шпионским. Как заметил в свою очередь член Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И, правительство Китая не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аэростатом на территории США. Он указал, что стороны должны сохранять концентрацию и избегать ошибочных решений.