США отвергли обвинения во вторжении воздушных шаров в пространство Китая

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Власти Соединенных Штатов отвергли обвинения в запуске десяти аэростатов, которые нарушили воздушное пространство Китая, передает агентство Reuters. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон назвала обвинение попыткой Пекина возместить ущерб.

Любое утверждение о том, что правительство США использует воздушные шары-наблюдатели над КНР, является ложным, — следует из заявления.

Именно у Китая есть программа высотных аэростатов наблюдения для сбора разведывательной информации, которую он использовал для нарушения суверенитета США и более 40 стран, заявила американская сторона.

Ранее МИД Китая обвинял США в том, что их аэростаты пересекали границу с Китаем порядка десяти раз. Обвинение Китая расширило спор с Соединенными Штатами, который начался на минувшей неделе после того, как американские военные сбили то, что, по их словам, было китайским воздушным шаром-шпионом. Это даже побудило американского дипломата Энтони Блинкена отменить поездку в КНР, призванную ослабить напряженность между двумя странами.

10 февраля Джон Кирби заявил, что американские военные сбили «высотный объект», который вошел в воздушное пространство США над штатом Аляска. День спустя представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки заявляли, что отслеживают неопознанный воздушный объект, который перемещается в небе над Северной Канадой.