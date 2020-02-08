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Минсельхоз КНР проинформировал о вспышке птичьего гриппа H5N6 в провинции Сычуань.

Уточняется, что заболевание охватило ферму в уезде Сичун, на которой наводились почти 2,5 тысячи домашних птиц, из которых погибли более 1800 особей. Во избежание дальнейшего распространения вируса, местные власти приняли меры, в результате которых уничтожены более 2,2 тысяч птиц, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в Китае 2 февраля в провинции Хунань. Об этом заявило Министерство сельского хозяйства КНР. Минсельхоз получил отчёт о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят. Они были выращены в районе Шуанцин города Шаоян.