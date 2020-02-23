Третья смерть зафиксирована в Японии среди пассажиров, которые были на борту круизного лайнера Diamond Princess.
Как
Круизный лайнер вышел из Иокогамы 20 января. Среди его пассажиров был гражданин Китая, у которого диагностировали коронавирус. Мужчина сошёл на берег 25 января в Гонконге. Когда корабль вернулся обратно в порт, 3 февраля, его поставили на двухнедельный карантин. На борту находились 3,7 тыс. человек из 50 стран, в том числе 10 россиян. В страну вернулись восемь человек, двое отказались лететь. У троих был диагностирован коронавирус.
NEWS.ru сообщал, что эвакуированных российских граждан с Diamond Princess будет охранять Росгвардия. Они находятся в инфекционной больнице в Казани.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен