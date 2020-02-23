https://static.news.ru/photo/85d6dc96-5634-11ea-a5d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Третья смерть зафиксирована в Японии среди пассажиров, которые были на борту круизного лайнера Diamond Princess.

Как сообщает телеканал NHK, скончался 80-летний гражданин Японии. Ранее его эвакуировали с судна в больницу. Предыдущие случаи смерти пассажиров Diamond Princess были также зафиксированы среди японцев в возрасте старше 80 лет.

Круизный лайнер вышел из Иокогамы 20 января. Среди его пассажиров был гражданин Китая, у которого диагностировали коронавирус. Мужчина сошёл на берег 25 января в Гонконге. Когда корабль вернулся обратно в порт, 3 февраля, его поставили на двухнедельный карантин. На борту находились 3,7 тыс. человек из 50 стран, в том числе 10 россиян. В страну вернулись восемь человек, двое отказались лететь. У троих был диагностирован коронавирус.

NEWS.ru сообщал, что эвакуированных российских граждан с Diamond Princess будет охранять Росгвардия. Они находятся в инфекционной больнице в Казани.