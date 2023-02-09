Эксперты КНР оценили расследование Херша о взрывах на «Северных потоках» Global Times: в КНР назвали заслуживающим доверия расследование Херша о «Северных потоках»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Эксперты в Китае считают, что публикация американского журналиста Сеймура Херша о теракте на «Северных потоках» заслуживает доверия, сообщает Global Times. По данным издания, лауреат Пулитцеровской премии своими прежними расследованиями о действиях американцев во Вьетнаме и Ираке доказал, что является «надежным журналистом».

Американец Сеймур Херш ранее опубликовал статью о взрывах на газовых магистралях. По его версии, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы, через три месяца ее активировали норвежцы.

С учетом предыдущих действий США китайские эксперты полагают, что статья Херша заслуживает доверия, — подчеркивается в публикации.

Издание выразило обеспокоенность по поводу безопасности Херша после публикации его расследования. При этом в Global Times признали, что установить факт диверсии с юридической точки зрения будет практически невозможно, поскольку нет лица, которое отвечало бы за международные споры.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил, что Следственный комитет России может возбудить уголовное дело в отношении президента США Джо Байдена по статье о терроризме. В качестве свидетеля может быть привлечен журналист Сеймур Херш. Морозов также выразил надежду, что в Конгрессе США создадут комиссию по расследованию взрывов на «Северных потоках».