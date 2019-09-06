https://static.news.ru/photo/68283f42-d0aa-11e9-b53b-fa163e074e61_660.jpg Фото: rihanapetra/instagram.com

Экс-король Малайзии Мухаммад V, который был женат на победительнице конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксане Воеводиной (Горбатенко), пожалел о своих личных предпочтениях. Об этом сообщил представитель султана штата Келантан.

Власти штата глубоко разочарованы и осуждают публикацию в социальных сетях личных фотографий и подробностей частной жизни султана. Они подчеркнули, что Мухаммад V не должен ассоциироваться с распространяемой «клеветой».

Его Королевское Высочество султан Келантана также выражает сожаление по поводу персонального выбора, сделанного в его личной жизни, который вызвал замешательство среди малазийцев, что привело к разногласиям, подпитанным ненадёжными слухами, в социальных сетях, — сказано в официальном заявлении дворца штата Келантан, которое приводит портал Malaysia Chronicle .

Ранее Оксана Воеводина выложила в Instagram несколько фото с бывшим мужем. Россиянка рассказала, что с первой встречи знала о том, что султан станет отцом её детей, писал News.ru.

Слухи о расставании пары появились в июле. Как сообщил адвокат экс-короля, причиной разлада в отношениях стала неверность Оксаны. Мухаммад V якобы заподозрил, что родившийся в мае этого года первенец не является его сыном. Сама Воеводина отвергла все обвинения и предложила сдать тест ДНК.