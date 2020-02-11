https://static.news.ru/photo/6b4f61d2-4c92-11ea-ac4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Bo/Global Look Press

Секретаря комитета КПК китайской провинции Хубэй Чжан Цзиня и главу провинциального комитета здравоохранения Лю Инцзы сняли с должностей.

Чиновников заменит назначенный Пекином замруководителя Госкомитета здравоохранения КНР Ван Хэшэн.

В настоящее время в Хубэй направлены секретарь Центральной политико-юридической комиссии КПК Чэнь Исинь и группа работников Центральной комиссии по проверке дисциплины, которые расследуют инцидент с замалчиванием сведений о появлении коронавируса нового типа, о чём сообщал местный доктор Ли Вэньлян, скончавшийся от пневмонии, в декабре 2019 года. За пост о вирусе в соцсетях он получил предупреждение от правоохранительных органов, которые посчитали его словам ложными, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что Китай уличили в кризисе свободы слова, что косвенно способствовало распространению нового коронавируса. Пекин мог бы значительно сократить масштабы бедствия, если бы извлёк уроки из распространявшейся в 2002–2003 годах атипичной пневмонии.