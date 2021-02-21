«Что творят эти русские?»: японцы запаниковали из-за вооружений на Курилах

https://static.news.ru/photo/84cfeeb4-74b0-11eb-83b4-96000091f725_660.jpg Фото: Dmitry Medvedev via globallookpress.com/Global Look Press

Россия разместила средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Курилах, вызвав очередной приступ паники у жителей Японии. Читатели местной газеты Sankei Shimbun написали, что Япония проявляет свою слабость, из-за чего у Москвы может сложиться ощущение, что она легко «оттяпает» половину Хоккайдо.

Издание в своей статье написало, что потенциал России в ведении электронной и электромагнитной войны один из сильнейших в мире, цитирует его РИА Новости.

Нам нужно активно вооружаться, чтобы не допустить этого (захвата Хоккайдо. — NEWS.ru.)! Нужно разместить у нас ракеты, которые долетали бы как минимум до Владивостока! Мы должны обладать мощными щитом и мечом! — написал пользователь.

Другой японец написал, что совершенно не понимает, «что творят эти русские». Также жители страны обругали собственное правительство, обвинив в некомпетентности и постоянных «холостых выстрелах сожалений».

«Надо нам насыщать вооружениями наш Хоккайдо!», «Японии нужно обзаводиться собственным электромагнитным оружием!», писали японцы. Впрочем, нашлись и более здравомыслящие комментаторы, призвавших своих соотечественников поумерить пыл.

Остыньте немного! А то дождётесь, что русские разместят на «северных островах» ещё и ядерные ракеты! — предупредил gsk.

Остальные напомнили, что Россия — не та страна, с которой можно «мямлить».

Россия уведомила 3 февраля японское правительство о запланированных на 5–12 февраля военных учениях на Курилах. Токио на это ответило протестом, но в Москве напомнили, что у страны нет оснований на это, потому что РФ проводит манёвры на своей территории, писал NEWS.ru. Эта новость также привела японцев в панику, они заявили, что Москва уже «целится по Хоккайдо».