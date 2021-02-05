«Да они уже по Хоккайдо целятся»: японцы испугались военных РФ на Курилах

https://static.news.ru/photo/288dc976-6832-11eb-8e0a-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Россия уведомила 3 февраля японское правительство о запланированных на 5–12 февраля военных учениях на Курилах. Токио на это ответило протестом, но в Москве напомнили, что у страны нет оснований на это, потому что РФ проводит манёвры на своей территории.

В свою очередь граждане Японии, узнавшие об учениях из СМИ, заявили, что протесты явно не самый действенный способ прекратить присутствие российских военных на Курилах.

Военные учения и стрельбы российской армии на Кунашире? Да это они уже прицеливаются по Хоккайдо! Так что уж о «северных территориях» забудьте! Как бы огонь не распространился дальше! — запаниковал один из комментаторов.

Другие сетуют, что на занятых Россией островах «давно стоят современные ракетные дивизионы». Они винят в происходящем «слабых, трусливых политиков», и напоминают, что не только с Россией у Японии территориальные споры, но и с Китаем и Южной Кореей, пишет РИА Новости.

К сожалению, пока никакое давление на неё не срабатывает. Даже американцы ничего не могут поделать. Что уж говорить о Японии, — написал ещё один пользователь.

Впрочем, многие японцы не отчаиваются, они заметили, что Россия всё же уведомила об учениях заранее, в значит, «возможно, ещё не всё пропало!».

Как писал NEWS.ru, в Японии считают, что «рост военной активности» России на Южных Курилах связан с приближающимся саммитом G20, который пройдёт в Осаке. Таким образом Москва предупреждает Токио.