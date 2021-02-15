«Никакие острова нам не вернутся!»: японцы обвинили Путина в фальши

https://static.news.ru/photo/0caecb3e-1ee5-11ea-9360-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Russian Look

Японские СМИ и обычные граждане очень внимательно следили за заявлениями российского лидера по Курилам и развитию отношений между Москвой и Токио.

Десятки изданий, такие как Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, NHK и Kyodo, выпустили статьи по итогу заявления Путина, пишет РИА Новости.

Глава России в своём обращении отметил, что Россия готова к сотрудничеству с Японией, но Москва не будет делать то, что противоречит Конституции страны. Из этого японская пресса сделала вывод, что Путин отказался передавать стране Курилы или «северные острова», как их называют в Токио.

Успокойтесь! При Путине никакие острова нам не вернутся! Хватит верить фальшивым улыбкам русских! В случае развития с ними экономических связей нужно в первую очередь думать о стратегии! — написал один из японцев в ответ на публикации местных СМИ.

Другой был возмущён и подчеркнул, что если Япония откажется от «северных островов», то сразу же может забыть и о спорных территориях Такэсима с Южной Кореей, и об островах Сенкаку (спорные с Китаем).

Ещё один комментатор призвал Токио не унижаться больше и не помогать России деньгами.

Россия уведомила 3 февраля японское правительство о запланированных на 5–12 февраля военных учениях на Курилах. Токио на это ответило протестом, но в Москве напомнили, что у страны нет оснований на это, потому что РФ проводит манёвры на своей территории. Как писал тогда NEWS.ru, японцы тоже начали паниковать, они писали в соцсетях, что Москва «уже по Хоккайдо целится».