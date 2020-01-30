https://static.news.ru/photo/c6c5bd98-436b-11ea-9e8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Японии достигло 13. В четверг, 30 января, были выявлены два новых случая.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии. 30 января коронавирус 2019-nCoV был обнаружен у 50-летнего мужчины, недавно посещавшего Ухань и у 30-летней китаянки, также в недавнем времени бывшей в Ухане. Из 13 инфицированных 11 человек посещали этот китайский город. Ещё двое подхватили вирус уже в Японии — это гид и водитель, которые работали с уханьскими туристами.

В Китае число жертв коронавируса выросло до 170 человек, количество заражённых — до 7711. 28 января эти показатели составляли 132 и 5 974 соответственно. Как передавал NEWS.ru, с 31 января правительством РФ введено ограничение движения через 16 пропускных пунктов на границе с КНР.