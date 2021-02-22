Число родившихся в 2020 году японцев оказалось рекордно низким

https://static.news.ru/photo/ab0e825a-75de-11eb-a70f-96000091f725_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Общее число детей, родившихся у японских граждан на территории страны и за рубежом, в 2020 году составило 872 683. Это самый низкий показатель с момента начала учёта статистики рождаемости.

В 2019 году новорождённых японцев было на 26 тысяч больше. Как отмечает агентство Kyodo, в прошлом году в островном государстве впервые за 11 лет снизился и показатель смертности, несмотря на пандемию коронавируса. В 2020 году в Японии скончалось на 10 тысяч человек меньше, чем годом ранее.

Количество браков, заключаемых японцами, сократилось на 12,7%, что стало самым значительным падением за 51 год. Представители Министерства здравоохранения страны отмечают, что обоснованные выводы о влиянии пандемии на демографические показатели можно будет сделать не ранее конца 2021 года.

Ранее власти центральной префектуры Японии Айти и западных регионов — Осаки, Киото и Хёго — попросили руководство страны на фоне улучшения эпидситуации с COVID-19 досрочно отменить введённый до 7 марта 2021 года из-за распространения коронавируса нового типа режим чрезвычайной ситуации. На территории этих префектур падает количество выявляемых случаев заражения, а также пациентов с тяжёлыми симптомами недуга, сообщал NEWS.ru.