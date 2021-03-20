Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до девяти

https://static.news.ru/photo/ae3aadec-8a14-11eb-b0c5-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В результате землетрясения магнитудой 6,9, которое произошло 20 марта на территории северо-восточной части Японии, пострадали девять человек. Ранее сообщалось о семи пострадавших. Об этом на следующий день после происшествия рассказали представители местных властей и пожарной охраны, которая в Японии выполняет также функции службы спасения и скорой помощи.

Ранее стало известно, что магнитуда землетрясения составила 6,9. Сильные подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных и восточных префектур страны, включая Фукусиму, Ибараки, Иватэ, Сайтаму, Токио. После произошедшего в стране объявили угрозу цунами в метр, которую позже сняли. Из-за землетрясения без света на территории префектуры остались 200 домов. Подача энергии уже восстановлена.

Позднее выяснилось, что в результате катаклизма пострадали девять человек. Травмы носят лёгкий характер, это ушибы и растяжения связок, полученные при падении или от удара об упавшую мебель, сообщает телеканал NHK.

Как ранее передавал NEWS.ru, землетрясение магнитудой 4,7 произошло в воскресенье, 21 марта, у восточных берегов Камчатки. Об этом сообщает региональное управление МЧС.