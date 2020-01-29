https://static.news.ru/photo/35228d44-428a-11ea-93dc-fa163e074e61_660.jpg Шанхай Фото: Edwin Remsberg / Vwpics/Global Look Press

Комитет по вопроса гигиены и здравоохранения Шанхая сообщил, что общее число инфицированных в городе пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, составило 96 человек.

Возраст больных составляет от 7 до 88 лет. 71 человек из 96 инфицированных либо проживали в провинции Хубэй, либо совершили туда поездку. Остальные заразились из-за контакта с приезжими. Коронавирус подтверждён у 50 мужчин и 46 женщин, передаёт ТАСС.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. Его население составляет 11 млн человек. Власти закрыли въезд и выезд из города.

К 29 января количество заболевших вызванной китайским коронавирусом инфекцией достигло 6 тысяч человек. Подавляющее большинство случаев приходится на КНР. 132 человека к настоящему моменту скончались, писал NEWS.ru.