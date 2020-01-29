Комитет по вопроса гигиены и здравоохранения Шанхая сообщил, что общее число инфицированных в городе пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, составило 96 человек.
Возраст больных составляет от 7 до 88 лет. 71 человек из 96 инфицированных либо проживали в провинции Хубэй, либо совершили туда поездку. Остальные заразились из-за контакта с приезжими. Коронавирус подтверждён у 50 мужчин и 46 женщин,
О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. Его население составляет 11 млн человек. Власти закрыли въезд и выезд из города.
К 29 января количество заболевших вызванной китайским коронавирусом инфекцией достигло 6 тысяч человек. Подавляющее большинство случаев приходится на КНР. 132 человека к настоящему моменту скончались, писал NEWS.ru.
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