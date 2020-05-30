Афганские журналисты стали жертвами взрыва в Кабуле

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв. В результате два человека погибли, шестеро получили ранения.
Об этом сообщает телеканал «Толо ньюс». По его данным, жертвами подрыва самодельного взрывного устройства, взорвавшегося в автобусе, стали водитель и журналист — оба сотрудники афганского телеканала Khurshid TV.
Ещё шесть человек получили ранения,
Ранее NEWS.ru писал о том, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ сообщили о взрыве, который 29 мая прогремел в 100 метрах от патруля миссии у линии соприкосновения в Донбассе.
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