Афганские журналисты стали жертвами взрыва в Кабуле

https://static.news.ru/photo/f476382a-a280-11ea-85a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rahmatullah Alizadah/Xinhua/Global Look Press

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв. В результате два человека погибли, шестеро получили ранения.

Об этом сообщает телеканал «Толо ньюс». По его данным, жертвами подрыва самодельного взрывного устройства, взорвавшегося в автобусе, стали водитель и журналист — оба сотрудники афганского телеканала Khurshid TV.

Ещё шесть человек получили ранения, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ сообщили о взрыве, который 29 мая прогремел в 100 метрах от патруля миссии у линии соприкосновения в Донбассе.