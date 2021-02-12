АЭС «Фукусима-1» после землетрясения работает без сбоев

https://static.news.ru/photo/e5f9d1ac-6e14-11eb-b045-96000091f725_660.jpg Фото: Yoshikazu Tsuno/ZUMAPRESS.com

При сильном землетрясении в Японии специалисты не выявили нештатных ситуаций в работе атомной электростанции «Фукусима-1», сообщили в компании-операторе АЭС Tokyo Electric Power (TEPCO).

В настоящее время на атомных электростанциях TEPCO не обнаружено никаких отклонений от нормы, — отмечается на сайте компании.

Во время ЧП возле станции не было зафиксировано изменений радиационного фона. Сейчас эксперты продолжают отслеживать ситуацию.

13 января мощное землетрясение произошло в Японии. Его магнитуда, по данным национального метеорологического управления страны, составила 7,1. Сильные толчки ощущались в столице страны Токио. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Эпицентр находился на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима.

Практически сразу же была объявлена угроза цунами. Вероятность выхода на сушу огромной волны всегда высока после подобных катаклизмов в странах, территории которых расположены на берегу океана.

В марте 2011 года из-за удара цунами на атомной электростанции «Фукусима-1» вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате произошло расплавление ядерного топлива в трёх реакторах, что сопровождалось взрывами водорода и выбросами радиации в атмосферу. Заражёнными оказались обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали около 165 тысяч человек, писал NEWS.ru.