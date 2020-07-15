Адвокат подал заявление в прокуратуру на сестру Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/65072300-c73a-11ea-adbd-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын и Ким Ё Чжон Фото: Pyeongyang Press Corps/Global Look Press

Сеульский адвокат Ли Гён Чжэ подал в прокуратуру заявление на первого заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ТПК Ким Ё Чжон и на главу генштаба КНДР Пак Чон Чхона за уничтожение межкорейского офиса связи в Кэсоне.

Своё заявление адвокат подал ещё 8 июля, обвинив сестру Ким Чен Ына и главу Генштаба в использовании взрывчатых веществ и сносе общественного здания. 13 июля документ передали в центральную прокуратуру Сеула, и та приступила к рассмотрению обстоятельств дела.

По словам Ли Гён Чжэ, он хочет добиться судебного решения, так как правительство Южной Кореи «не имеет ни малейшего намерения» как-то ответить на инцидент с офисом связи.

Хотя арестовать Ким Ё Чжон и поставить перед судом не получится, расследование провести возможно, — подчеркнул адвокат.

Он считает, что сейчас необходимо сообщить 25 млн жителей Северной Кореи о «правовом порядке нашей свободной демократии». Адвокат уточнил, что за умышленное уничтожение госимущества грозит более 10 лет или пожизненное заключение даже по уголовному законодательству КНДР.

Прокуратура изучит заявления и решит, можно ли выдвинуть обвинения. Агентство Yonhap назвало расследование «беспрецедентным и символическим», отметив, что ведомство не может не принять документ, однако передать дело в суд или наказать обвиняемых было бы трудно, если учесть невозможность сбора доказательств или применения каких-то мер к северокорейским гражданам.

Как писал NEWS.ru, ранее журналисты New York Post заявили, что в США Ким Ё Чжон, которая приходится родной сестрой лидеру КНДР Ким Чен Ыну, считают могущественным игроком Северной Кореи. По их словам, северокорейский народ называет её «принцессой», но ведёт себя на политической арене ближайшая родственница главы страны как Терминатор.

В июне отношения Северной и Южной Кореи снова обострились. Пхеньян разорвал прямой канал сообщения с Сеулом, взорвал центр межкорейских связей и грозит ввести войска в демилитаризованную зону. Это далеко не первый подобный эпизод в истории отношений двух стран, однако на этот раз воинственные заявления и жёсткие решения исходят не от лидера КНДР Ким Чен Ына, а от его сестры Ким Ё Чжон. Наделение её публичным статусом и полномочиями для принятия важных решений совпало по времени со слухами о тяжёлой болезни верховного руководителя, которые не удалось развеять даже после его появлений на публике.