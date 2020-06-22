«Безжалостная и надменная»: сестру Ким Чен Ына сравнили с Терминатором

https://static.news.ru/photo/b9ec27c8-b487-11ea-bb35-fa163e074e61_660.jpg Ким Ё Чжон Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Могущественным игроком Северной Кореи считают в США первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, которая приходится родной сестрой лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Северокорейский народ называет её «принцессой», но ведёт себя на политической арене ближайшая родственница главы страны как Терминатор. Так считают журналисты New York Post.

При этом они отмечают, что конечная цель Ким Ё Чжон на данный момент не ясна. Издание также побеседовало о характере северокорейской «принцессы» с американским со-председателем Free North Korea Radio и президентом Washington DC Defense Forum Сюзанной Шолоте. По её словам Ким Ё Чжон «холодная, безжалостная и надменная».

Её новая агрессивность является частью консолидации и укрепления власти. Ким Чен Ын должен показать, что, если с ним что-то случится, то у него есть преемник, и что семья Ким и родословная всё ещё у власти, — отметила Шолоте.

Как отметили авторы материала, Ким Ё Чжон сейчас та сила, с которой в Пхеньяне приходится считаться незамедлительно и такой она сделала себя сама.

Номера два в Северной Корее нет, но она ведёт себя как номер два, — считает полковник спецназа армии США в отставке и эксперт по КНДР Дэвид Максвелл.

По его мнению, сестра Ким Чен Ына не смогла бы самостоятельно выйти на этот уровень, а брат сам дал ей власть. Полковник считает, что таким образом глава Северной Кореи оставляет себе место для манёвра и варианты на будущее.

Другие эксперты считают, что Ким Ё Чжон вполне могла бы занять высший пост в КНДР, а её пол не станет для этого препятствием. Специалист по Азии в Park Strategies Шон Кинг и вовсе отметил, что мощными чёрными рынками в Северной Корее и вовсе управляют женщины, несмотря на приверженность страны патриархату.

Я не думаю, что её пол вообще является проблемой. Она свирепа и грозна, — рассказал Кинг.

Но, как утверждают источники издания, Ким Чен Ын постоянно находится под огромным давлением со стороны стариков в правительстве Северной Кореи. Именно они помогают молодому руководителю управлять страной.

При этом некоторые эксперты полагают, что мощная активность Ким Ё Чжон на политической арене «может быть частью стратегии обмана».

Отношения Северной и Южной Кореи снова обострились. Пхеньян разорвал прямой канал сообщения с Сеулом, взорвал центр межкорейских связей и грозит ввести войска в демилитаризованную зону. Это далеко не первый подобный эпизод в истории отношений двух стран, однако на этот раз воинственные заявления и жёсткие решения исходят не от лидера КНДР Ким Чен Ына, а от его сестры Ким Ё Чжон. Наделение её публичным статусом и полномочиями для принятия важных решений совпало по времени со слухами о тяжёлой болезни верховного руководителя, которые не удалось развеять даже после его появлений на публике.

Как писал NEWS.ru, ранее Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян в ближайшее время предпримет «следующий шаг» в отношении Сеула.