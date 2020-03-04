Сразу две выставки работ американского художника откроются в Москве весной. Одна из них начнёт работу 26 марта в Американском центре при посольстве США.
На экспозиции будут представлены десять шелкографий Уорхола из серии художника «Исчезающие виды»,
Вторая выставка, получившая название «Я, Энди Уорхол», начнёт работу в апреле в выставочном зале Союза художников России в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу. В экспозицию войдёт более 170 работ Уорхола, архивные фотографии, инсталляции и интерактивные объекты. Посетителей ждёт мультимейдийная зона в стиле поп-арт и показы фильма о жизни и творчестве артиста.
Как писал NEWS.ru, государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открыла выставку «Тату», посвящённую искусству татуировки. Посетители смогут увидеть более 200 нательных рисунков со всего мира и различных исторических эпох.
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