https://static.news.ru/photo/7bfb9856-5e2c-11ea-b02a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Сразу две выставки работ американского художника откроются в Москве весной. Одна из них начнёт работу 26 марта в Американском центре при посольстве США.

На экспозиции будут представлены десять шелкографий Уорхола из серии художника «Исчезающие виды», сообщает Buro 24/7. Они были созданы в 1983 году по просьбе друзей художника — галеристов и защитников животных Рональда и Фрейды Фельдман. Вход на мероприятие, которое продлится до 10 апреля, будет свободным.

Вторая выставка, получившая название «Я, Энди Уорхол», начнёт работу в апреле в выставочном зале Союза художников России в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу. В экспозицию войдёт более 170 работ Уорхола, архивные фотографии, инсталляции и интерактивные объекты. Посетителей ждёт мультимейдийная зона в стиле поп-арт и показы фильма о жизни и творчестве артиста.

Как писал NEWS.ru, государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открыла выставку «Тату», посвящённую искусству татуировки. Посетители смогут увидеть более 200 нательных рисунков со всего мира и различных исторических эпох.