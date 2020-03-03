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Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина откроет выставку «Тату», посвящённую искусству татуировки. Посетители смогут увидеть более 200 нательных рисунков со всего мира и из различных исторических эпох.

Экпозиция пройдёт в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков с 3 марта по 31 мая, сообщает ТАСС.

Мы давно мечтали об этой выставке, это продолжение нашего партнёрства с моим любимейшим музеем Бранли. <...> Мне очень грустно, что в России нет места, подобного Бранли, которое рассказывает о первичных искусствах, музея мировых цивилизаций. Мы так нуждаемся, чтобы видеть это, говорить на эти важные темы, — заявила директор Пушкинского музея Марина Лошак.

Проект воплощён совместно с французским музеем имени Жака Ширака. Экспозиция покажет все этапы развития изобразительного искусства в разных частях мира.

Как писал NEWS.ru, особое внимание «Тату» будет уделено Японии и Океании, кроме того, зрители увидят работы из Европы, России и Западного полушария Земли. Также частью выставки станут силиконовые модели с актуальными татуировками современных мастеров.