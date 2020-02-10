https://static.news.ru/photo/b218fe2e-4c11-11ea-8a4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pushkinmuseum.art

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина откроет выставку «Тату», посвящённую искусству татуировки. Экспозиция начнёт работу 2 марта.

Проект воплощён совместно с французским музеем имени Жака Ширака. Он расскажет об истории искусства татуировки, которое насчитывает три тысячи лет, сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на организаторов.

Посетители смогут увидеть более 200 нательных рисунков со всего мира и из различных исторических эпох. Произведения подобрали для выставки французы, после чего её дополнили экспонатами из российских музеев и частных коллекций.

Экспозиция покажет все этапы развития изобразительного искусства в разных частях мира. Особое внимание уделено Японии и Океании, кроме того, зрители увидят работы из Европы, России и Западного полушария Земли. Также частью выставки станут силиконовые модели с актуальными татуировками современных мастеров.

Как писал NEWS.ru, крупнейшая выставка современного искусства Индии пройдёт в Третьяковской галерее с 17 июня по 6 сентября. Мероприятие будет сопровождаться программой лекций и концертов.