Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина откроет выставку «Тату», посвящённую искусству татуировки. Экспозиция начнёт работу 2 марта.
Проект воплощён совместно с французским музеем имени Жака Ширака. Он расскажет об истории искусства татуировки, которое насчитывает три тысячи лет,
Посетители смогут увидеть более 200 нательных рисунков со всего мира и из различных исторических эпох. Произведения подобрали для выставки французы, после чего её дополнили экспонатами из российских музеев и частных коллекций.
Экспозиция покажет все этапы развития изобразительного искусства в разных частях мира. Особое внимание уделено Японии и Океании, кроме того, зрители увидят работы из Европы, России и Западного полушария Земли. Также частью выставки станут силиконовые модели с актуальными татуировками современных мастеров.
Как писал NEWS.ru, крупнейшая выставка современного искусства Индии пройдёт в Третьяковской галерее с 17 июня по 6 сентября. Мероприятие будет сопровождаться программой лекций и концертов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен