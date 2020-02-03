https://static.news.ru/photo/ab5aeb9a-468c-11ea-9e0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Devi Art Foundation

Крупнейшая выставка современного искусства Индии пройдёт в Третьяковской галерее с 17 июня по 6 сентября.

Мероприятие будет сопровождаться программой лекций и концертов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Индийско-российского культурного фонда (Indo-Russian Cultural Foundation).

В экспозицию войдут работы более 60 индийских художников, — говорится в сообщении.

Посетителям расскажут о развитии искусства с момента провозглашения независимости Индии в 1947 году. Кроме того в программу войдут гастрономические фестивали, которые будут расположены на различных площадках столицы.

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