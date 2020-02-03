Крупнейшая выставка современного искусства Индии пройдёт в Третьяковской галерее с 17 июня по 6 сентября.
Мероприятие будет сопровождаться программой лекций и концертов,
В экспозицию войдут работы более 60 индийских художников, — говорится в сообщении.
Посетителям расскажут о развитии искусства с момента провозглашения независимости Индии в 1947 году. Кроме того в программу войдут гастрономические фестивали, которые будут расположены на различных площадках столицы.
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