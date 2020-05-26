Третьяковская галерея потеряла около 2,7 млн евро из-за COVID-19

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В России музеи смогут открыть двери для посетителей не раньше середины июля. Вопрос о возобновлении работы будет обсуждаться с местными властями.

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что министерство получило 1,27 млрд рублей из 3,8 млрд выделенных государством. Они пойдут на оказание помощи подведомственным театрам, музеям и киностудиям, передаёт РИА Новости. Музеи...