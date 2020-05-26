Третьяковская галерея потеряла около 2,7 млн евро из-за COVID-19

Режим самоизоляции нанёс удар по музеям и кинотеатрам. Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова подтвердила, что отрасль несёт серьёзные убытки из-за новой коронавирусной инфекции.
Мы определили сразу же, с самого начала свои потери — примерно 30 тысяч евро в день, — отметила искусствовед.
За всё время пандемии галерея потеряла около 2,7 млн евро. Раньше эти деньги пошли бы на развитие новых проектов. Но теперь музеям придётся изменить свою политику.
Трегулова считает, что только государственная поддержка поможет музеям восстановиться. Поэтому власти должны выделить дополнительные средства,
Как писал NEWS.ru, Минкультуры работает над созданием программы поддержки учреждений культуры. Театрам и музеям возместят финансовые потери, с которыми пришлось столкнуться из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
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