Минкультуры создаст программу поддержки театров и музеев после пандемии

https://static.news.ru/photo/05237036-82f4-11ea-9eaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство культуры России работает над созданием программы поддержки учреждений культуры. Театрам и музеям возместят потери в финансах, с которыми пришлось столкнуться из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Глава министерства Ольга Любимова заявила в программе «Поздняков» на канале НТВ, что дефицит в средств будет восполнен в ближайшие три месяца.

Мы прекрасно понимаем, что есть крупные музеи и театры, существенная часть доходов, а следственно и заработной платы, была связана с продажей билетов, — сказала министр.

По её словам, возможности поддержки культурной отрасли Минкультуры прорабатывает с Министерством финансов.

Как писал NEWS.ru, российский актёр и режиссёр Александр Калягин обратился к властям с просьбой помочь театрам во время кризиса, образовавшегося из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что особенно в помощи нуждаются негосударственные театры, финансовое благополучие которых полностью зависит от проданных билетов.