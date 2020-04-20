Минкультуры создаст программу поддержки театров и музеев после пандемии

Министерство культуры России работает над созданием программы поддержки учреждений культуры. Театрам и музеям возместят потери в финансах, с которыми пришлось столкнуться из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Глава министерства Ольга Любимова
Мы прекрасно понимаем, что есть крупные музеи и театры, существенная часть доходов, а следственно и заработной платы, была связана с продажей билетов, — сказала министр.
По её словам, возможности поддержки культурной отрасли Минкультуры прорабатывает с Министерством финансов.
Как писал NEWS.ru, российский актёр и режиссёр Александр Калягин обратился к властям с просьбой помочь театрам во время кризиса, образовавшегося из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что особенно в помощи нуждаются негосударственные театры, финансовое благополучие которых полностью зависит от проданных билетов.
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