Калягин попросил власти помочь театрам во время пандемии

Российский актёр и режиссёр Александр Калягин обратился к властям с просьбой помочь театрам во время кризиса, образовавшегося из-за пандемии коронавируса.
Калягин составил открытое письмо, адресованное министерству культуры, региональным министерствам культуры и департаментам культуры. Оно
Очень прошу вас: не забудьте о поддержке театров! Пандемия завершится, наладится жизнь, но она не будет полноценной, если будут разрушены театры. А угроза вполне реальная, — написал артист.
Калягин отметил, что особенно в помощи нуждаются негосударственные театры, финансовое благополучие которых полностью зависит от проданных билетов.
Как писал NEWS.ru, джазовый саксофонист и народный артист России Алексей Козлов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь профессиональным музыкантам во время кризиса, образовавшегося из-за пандемии коронавируса.
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