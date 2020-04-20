Калягин попросил власти помочь театрам во время пандемии

https://static.news.ru/photo/b328a4b0-82ec-11ea-ab30-fa163e074e61_660.jpg Александр Калягин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актёр и режиссёр Александр Калягин обратился к властям с просьбой помочь театрам во время кризиса, образовавшегося из-за пандемии коронавируса.

Калягин составил открытое письмо, адресованное министерству культуры, региональным министерствам культуры и департаментам культуры. Оно опубликовано на сайте Союза театральных деятелей России.

Очень прошу вас: не забудьте о поддержке театров! Пандемия завершится, наладится жизнь, но она не будет полноценной, если будут разрушены театры. А угроза вполне реальная, — написал артист.

Калягин отметил, что особенно в помощи нуждаются негосударственные театры, финансовое благополучие которых полностью зависит от проданных билетов.

Как писал NEWS.ru, джазовый саксофонист и народный артист России Алексей Козлов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь профессиональным музыкантам во время кризиса, образовавшегося из-за пандемии коронавируса.