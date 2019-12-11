https://static.news.ru/photo/adb48808-1c23-11ea-baf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: riccioddi.it

Сотрудники галереи Риччи Одди в городе Пьяченца заявили, что нашли пропавшую 22 года назад картину Густава Климта.

Представители учреждения выразили уверенность, что полотно полностью соответствует работе «Портрет женщины», которая исчезла в 1997 году, сообщает La Repubblica.

Ранее считалось, что картина была украдена, вследствие чего было открыто расследование, не увенчавшееся успехом. Существовали различные теории о том, как могло пропасть произведение. Была даже версия, что воры могли быть акробатами.

«Потрет женщины», написанный Климтом, предположительно, в последние два года жизни, был одним из самых ценных экспонатов коллекции Одди. В итоге полотно нашли в пустоте простенка в чёрном пакете.

Как писал NEWS.ru ранее, работу итальянского художника Маурицио Кателлана с бананом, приклеенным к полотну скотчем, продали в США за $120 тысяч.