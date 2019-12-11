Сотрудники галереи Риччи Одди в городе Пьяченца заявили, что нашли пропавшую 22 года назад картину Густава Климта.
Представители учреждения выразили уверенность, что полотно полностью соответствует работе «Портрет женщины», которая исчезла в 1997 году,
Ранее считалось, что картина была украдена, вследствие чего было открыто расследование, не увенчавшееся успехом. Существовали различные теории о том, как могло пропасть произведение. Была даже версия, что воры могли быть акробатами.
«Потрет женщины», написанный Климтом, предположительно, в последние два года жизни, был одним из самых ценных экспонатов коллекции Одди. В итоге полотно нашли в пустоте простенка в чёрном пакете.
Как писал NEWS.ru ранее, работу итальянского художника Маурицио Кателлана с бананом, приклеенным к полотну скотчем, продали в США за $120 тысяч.
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