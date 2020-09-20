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Ким Ёнг Сонг Ничто. Жизнь. Объект 4
Искусство

«Преодолевая расстояния»: в Москве открылся Artlife Fest 2020

19:16, 20 сентября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском «Манеже» проходит международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest 2020. На нём представлены более 400 работ художников из 22 стран, включая Россию, Украину, США, Великобританию и другие.

В этом году тема фестиваля называется «Преодолевая расстояния». Посетители увидят работы в различных жанрах, стилях и техниках — от гиперреализма до fashion-иллюстрации.

Российские эксперты в области искусства прочитают 50 лекций и дадут 10 мастер-классов в разных техниках. Организаторы также подготовили обширную онлайн-программу для тех, кто не сможет посетить выставки.

Самые яркие кадры фестиваля — в фотогалерее NEWS.ru.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Маринова Три грации

Сергей Булкин/NEWS.ru

Экспозиция художника Максима Моргунова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Экспозиция художника Анны Березовской

Сергей Булкин/NEWS.ru

Экспозиция художника Цзе Гао

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ким Ёнг Сонг Ничто. Жизнь. Объект 4

Сергей Булкин/NEWS.ru

Скульптура Катерины Пильниковой Осчастливленный

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Эспозиция художника Хайме Валеро

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дополненная реальность в мобильном приложении ArtLife

Сергей Булкин/NEWS.ru

Бен Эштон Навстречу неизбежному и Текущее положение дел

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Маркос Беккари Без названия 4

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Пискунов Девушка в фольге и Девушка в фольге 2

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Аске Откровение

Сергей Булкин/NEWS.ru

Скульптура Катерины Пильниковой Иоанн Предтеча

Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Маринова Сиреневые сны и Яблоко для прекраснейшей

Сергей Булкин/NEWS.ru

Арсен Курбанов Авгиевы конюшни

Сергей Булкин/NEWS.ru

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