«Преодолевая расстояния»: в Москве открылся Artlife Fest 2020

В московском «Манеже» проходит международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest 2020. На нём представлены более 400 работ художников из 22 стран, включая Россию, Украину, США, Великобританию и другие.
В этом году тема фестиваля называется «Преодолевая расстояния». Посетители увидят работы в различных жанрах, стилях и техниках — от гиперреализма до fashion-иллюстрации.
Российские эксперты в области искусства прочитают 50 лекций и дадут 10 мастер-классов в разных техниках. Организаторы также подготовили обширную онлайн-программу для тех, кто не сможет посетить выставки.
Самые яркие кадры фестиваля — в фотогалерее NEWS.ru.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Маринова Три грации
Сергей Булкин/NEWS.ru
Экспозиция художника Максима Моргунова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Экспозиция художника Анны Березовской
Сергей Булкин/NEWS.ru
Экспозиция художника Цзе Гао
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ким Ёнг Сонг Ничто. Жизнь. Объект 4
Сергей Булкин/NEWS.ru
Скульптура Катерины Пильниковой Осчастливленный
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Эспозиция художника Хайме Валеро
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дополненная реальность в мобильном приложении ArtLife
Сергей Булкин/NEWS.ru
Бен Эштон Навстречу неизбежному и Текущее положение дел
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Маркос Беккари Без названия 4
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Пискунов Девушка в фольге и Девушка в фольге 2
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дмитрий Аске Откровение
Сергей Булкин/NEWS.ru
Скульптура Катерины Пильниковой Иоанн Предтеча
Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Маринова Сиреневые сны и Яблоко для прекраснейшей
Сергей Булкин/NEWS.ru
Арсен Курбанов Авгиевы конюшни
Сергей Булкин/NEWS.ru
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