Полиция обнаружила украденную пятисотлетнюю копию картины Леонардо да Винчи

Она была украдена из музея в Неаполе, точная дата кражи неизвестна, но музей владел ею ещё в январе 2020 года, сообщил телеканал CNN.

Согласно заявлению полиции, произведение искусства, которое, вероятно, было написано одним из учеников магистра эпохи Возрождения, было обнаружено в квартире, когда там никого не было. Владелец дома был установлен и взят под стражу по подозрению в получении краденного.