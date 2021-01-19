Полиция обнаружила украденную пятисотлетнюю копию картины Леонардо да Винчи

https://static.news.ru/photo/dd9f7f70-5ad2-11eb-ac84-fa163e074e61_660.jpgФото: Museo Doma. San Domenico Maggiore Napoli / Facebook
Копия картины «Спаситель мира» (Salvator Mundi) 16-го века Леонардо да Винчи — одного из самых дорогих произведений искусства в мире — была обнаружена итальянской полицией во время обыска в квартире 36-летнего мужчины.
Она была украдена из музея в Неаполе, точная дата кражи неизвестна, но музей владел ею ещё в январе 2020 года, сообщил телеканал CNN.
Согласно заявлению полиции, произведение искусства, которое, вероятно, было написано одним из учеников магистра эпохи Возрождения, было обнаружено в квартире, когда там никого не было. Владелец дома был установлен и взят под стражу по подозрению в получении краденного.
Многочисленные копии работы были сделаны при жизни художника его учениками и помощниками. Хотя неизвестно, кто создал этот конкретный вариант Salvator Mundi. Считается, что он был написан после 1510 года кем-то из мастерской художника.
Владелец портрета — музей Сан-Доменико-Маджоре в Неаполе заявил на своём сайте, что существует «несколько гипотез» о личности художника, причём «наиболее убедительная» теория — о создании копии учеником Леонардо — Джироламо Алибранди.
Считается, что картина была создана в Риме, потом её привёз в Неаполь посланник императора Священной Римской империи Карла V.
Произведение искусства ненадолго вернулось в итальянскую столицу в 2019 году, когда оно было передано для выставки «Леонардо в Риме».
Оригинальный «Спаситель мира» Леонардо вошёл в историю в 2017 году, когда он был продан на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 450,3 миллиона долларов. Картина, считавшаяся тогда дешёвой копией, была продана в Великобритании всего за 45 фунтов стерлингов (61 доллар) в 1950-х годах.