Письмо Ван Гога и Гогена о посещении борделей продали за €210 тысяч

https://static.news.ru/photo/75d83146-b089-11ea-a5f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: drouot.com

Письмо художников Винсента Ван Гога и Поля Гогена ушло с молотка за €210 тысяч. Прогнозируемая стоимость лота составляла €180–250 тысяч.

Торги провёл парижский аукционный дом Aristophil 16 июня, сообщает CNN. Имя нового владельца не указывается.

Мастера отправили четыре страницы текста в ноябре 1888 года своему коллеге Эмилю Бернару. Письмо в основном писал Ван Гог.

В тексте он назвал Гогена «неиспорченным созданием с инстинктами дикого зверя» и заявил, что после «нескольких экскурсий в бордели они, весьма вероятно, будут проводить там время за работой». Также он поразмышлял о создании нового творческого объединения художников.

Как писал NEWS.ru, в канадском городе Торонто пройдёт выставка для посетителей, которые на автомобилях соблюдают режим изоляции из-за пандемии коронавируса. Экспозиция будет посвящена работам нидерландского художника Винсента Ван Гога.