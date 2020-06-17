Письмо Ван Гога и Гогена о посещении борделей продали за €210 тысяч

Письмо художников Винсента Ван Гога и Поля Гогена ушло с молотка за €210 тысяч. Прогнозируемая стоимость лота составляла €180–250 тысяч.
Торги провёл парижский аукционный дом Aristophil 16 июня,
Мастера отправили четыре страницы текста в ноябре 1888 года своему коллеге Эмилю Бернару. Письмо в основном писал Ван Гог.
В тексте он назвал Гогена «неиспорченным созданием с инстинктами дикого зверя» и заявил, что после «нескольких экскурсий в бордели они, весьма вероятно, будут проводить там время за работой». Также он поразмышлял о создании нового творческого объединения художников.
Как писал NEWS.ru, в канадском городе Торонто пройдёт выставка для посетителей, которые на автомобилях соблюдают режим изоляции из-за пандемии коронавируса. Экспозиция будет посвящена работам нидерландского художника Винсента Ван Гога.
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