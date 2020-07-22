Хабенский проведёт онлайн-экскурсию по Третьяковке

https://static.news.ru/photo/b11c1ffa-cc00-11ea-bb7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актёр Константин Хабенский проведёт экскурсию по Государственной Третьяковской галерее. Он расскажет о шедеврах русского авангарда.

Проект создан совместно со стриминговым сервисом Okko, сообщает «Афиша Daily». Туры также проведёт генеральный директор музея Зельфира Трегулова.

Всего будет рассказано девять историй об отечественных мастерах первой половины XX века: Казимире Малевиче, Марке Шагале, Кузьме Петрове-Водкине, Василии Кандинском, Михаиле Ларионове, Аристархе Лентулове, Владимире Татлине, Илье Машкове и Александре Родченко. Зрители смогут увидеть залы Новой Третьяковки на Крымском Валу и увидеть известные полотна, среди которых «Купание красного коня», «Венчание», «Москва», «Портрет Евгении Ивановны Киркальди».

12 апреля на платформе Okko вышла онлайн-экскурсия о шедеврах русской живописи, которую провели Зельфира Трегулова и российский музыкант Сергей Шнуров. Проект получил название «Третьяковка со Шнуром».