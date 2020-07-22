Хабенский проведёт онлайн-экскурсию по Третьяковке

Российский актёр Константин Хабенский проведёт экскурсию по Государственной Третьяковской галерее. Он расскажет о шедеврах русского авангарда.
Проект создан совместно со стриминговым сервисом Okko,
Всего будет рассказано девять историй об отечественных мастерах первой половины XX века: Казимире Малевиче, Марке Шагале, Кузьме Петрове-Водкине, Василии Кандинском, Михаиле Ларионове, Аристархе Лентулове, Владимире Татлине, Илье Машкове и Александре Родченко. Зрители смогут увидеть залы Новой Третьяковки на Крымском Валу и увидеть известные полотна, среди которых «Купание красного коня», «Венчание», «Москва», «Портрет Евгении Ивановны Киркальди».
12 апреля на платформе Okko вышла онлайн-экскурсия о шедеврах русской живописи, которую провели Зельфира Трегулова и российский музыкант Сергей Шнуров. Проект получил название «Третьяковка со Шнуром».
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