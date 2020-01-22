https://static.news.ru/photo/5b114534-3d2d-11ea-b978-fa163e074e61_660.jpg Густав Климт «Портрет женщины» Фото: Wikimedia

Двое мужчин в Италии признались, что украли, а затем вернули картину австрийского художника Густава Климта, считавшуюся пропавшей и случайно найденной 22 года спустя.

Произведение «Портрет женщины» стоимостью €60 млн, найденное садовниками в декабре 2019 года, на самом деле было похищено в феврале 1997 года, сообщает The Guardian.

Воры признались в содеянном в письме, которое получил Эрманно Мариана, журналист газеты Libertà в городе Пьяченце, где находится галерея Риччи Одди. Именно этому музею принадлежит картина.

Выяснилось, что один из мужчин ещё три года назад рассказал Мариани, что украл «Портрет женщины», и требовал организовать встречу со следователями.

Пока не известно, как именно она попала в нишу, и куда делась сразу после кражи. Воры признавались в содеянном и раньше, но им никто не верил, — рассказал юрист Гибо Гульери изданию The Guardian.

Отмечается, что похитители решили признаться в содеянном именно сейчас, потому что прошло 20 лет, и их не посадят в тюрьму из-за срока давности происшествия.

Как писал NEWS.ru, «Потрет женщины», написанный Климтом, предположительно, в последние два года жизни, был одним из самых ценных экспонатов коллекции Одди. В итоге полотно нашли в пустоте простенка в чёрном пакете.