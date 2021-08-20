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Блогер превратил героев советских мультфильмов в фото настоящих людей

01:16, 22 августа 2021
Блогер превратил героев советских мультфильмов в фото настоящих людей Фото: pexels.com
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Российских блогер Денис Ширяев с помощью нейросети сделал из рисунков героев старых советских мультфильмов реалистичные фото людей. Коллаж он выложил в своём Telegram-канале.

Ширяев объяснил, что автором рисунков является томский художник Евгений Швенк. А обработка производится с помощью алгоритмов собственного стартапа NeuralLove. Ширяев создал уже два коллажа из разных персонажей.

Продолжаю генерировать лица советских героев мультфильмов. Художник из Томска Евгений Швенк перерисовывает их, а я скармливаю нейронке, получая на выходе «живых» персонажей, — объяснил он.

На самом деле лица мультяшных героев проходят двойную обработку — одна нейросеть «создаёт» лицо человека, вторая придаёт реалистичность чертам лица и цвету волос.

Головные уборы персонажей были добавлены в Photoshop. Итоговое фото — это результат работы роботов.

Ранее стало известно, что кабмин РФ может облегчить отечественным предприятиям, занимающимся внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ), получение господдержки. Инициативу, предполагающую выделение разработчикам до 3 млрд рублей по шестилетним проектам, разработали в Минпромторге. 

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