Блогер превратил героев советских мультфильмов в фото настоящих людей

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Известный художник Чак Клоуз, представитель направления «фотореализм», умер в больнице американского города Ошенсайда, штат Нью-Йорк. Ему был 81 год. Об этом сообщает газета The New York Times.

Факт смерти художника подтвердил его адвокат Джон Зильберман. Причина смерти не называется. Клоуз прославился в конце 1960-х годов благодаря крупномасштабным портретам, основанным на фото крупным планом. Он использовал распылитель и...