Блогер превратил героев советских мультфильмов в фото настоящих людей

Российских блогер Денис Ширяев с помощью нейросети сделал из рисунков героев старых советских мультфильмов реалистичные фото людей. Коллаж он выложил в своём Telegram-канале.
Ширяев объяснил, что автором рисунков является томский художник Евгений Швенк. А обработка производится с помощью алгоритмов собственного стартапа NeuralLove. Ширяев создал уже два коллажа из разных персонажей.
Продолжаю генерировать лица советских героев мультфильмов. Художник из Томска Евгений Швенк перерисовывает их, а я скармливаю нейронке, получая на выходе «живых» персонажей, — объяснил он.
На самом деле лица мультяшных героев проходят двойную обработку — одна нейросеть «создаёт» лицо человека, вторая придаёт реалистичность чертам лица и цвету волос.
Головные уборы персонажей были добавлены в Photoshop. Итоговое фото — это результат работы роботов.
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