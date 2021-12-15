Вооружённые люди захватили здание правительства Ливии

Вооружённые люди ворвались в штаб-квартиру Правительства национального единства (ПНЕ) и здание министерства обороны в Триполи. Нападение на госучреждения произошло вечером 15 декабря, сообщает агентство «Аль-Джамахирия».

Вооружённые люди ворвались в среду вечером в штаб-квартиру Правительства национального единства (ПНЕ) и здание министерства обороны в Триполи, — отмечается в сообщении.

При этом журналисты не привели других подробностей нападения, и не уточнили, какая из действующих в Триполи группировок решилась на этот шаг. Известно лишь, что некоторые районы столицы Ливии оказались обесточены.

В Ливии на 24 декабря запланированы президентские выборы.

Ранее стало известно, что шансы на своевременное проведение выборов в Ливии тают. Глава МИД России Сергей Лавров заметил, что потенциально возможный перенос голосования не станет большой проблемой, если, в конце концов некоторые заметные пробелы в его организации будут восполнены.

Однако в экспертной среде есть точка зрения, что для запуска гонки за парламентские кресла и пост президента остаётся слишком много трудно преодолимых препятствий.