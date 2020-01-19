https://static.news.ru/photo/8789705e-3adb-11ea-b9de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Islam Safwat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Выборы в парламент Египта пройдут в ноябре 2020 года — до предусмотренного конституцией срока окончания полномочий действующего созыва законодательного органа.

Как передаёт РИА Новости, эту дату озвучил глава комитета по законодательным и конституционным вопросам парламента Баха Абу Шакка на встрече с делегацией африканской страны Малави. Полномочия действующих депутатов истекают 9 января 2021 года.

Абу Шакка также заявил, что выборы президента Египта состоятся в марте 2024 года.

Как сообщал NEWS.ru, 19 января в Египет прибыли российские эксперты, которые должны оценить аэропорты в курортных городах Хургада и Шарм-эш-Шейх с точки зрения безопасности полётов. Специалисты пробудут в Египте до 25 января. За этот период им предстоит провести проверку на всех стадиях — от входа пассажиров в здание аэропорта до посадки в самолёт.