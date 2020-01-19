Выборы в парламент Египта пройдут в ноябре 2020 года — до предусмотренного конституцией срока окончания полномочий действующего созыва законодательного органа.
Как
Абу Шакка также заявил, что выборы президента Египта состоятся в марте 2024 года.
Как сообщал NEWS.ru, 19 января в Египет прибыли российские эксперты, которые должны оценить аэропорты в курортных городах Хургада и Шарм-эш-Шейх с точки зрения безопасности полётов. Специалисты пробудут в Египте до 25 января. За этот период им предстоит провести проверку на всех стадиях — от входа пассажиров в здание аэропорта до посадки в самолёт.
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